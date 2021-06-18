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У Харкові комунальники закупили через ProZorro 2 тисячі літрів пива

18 червня 2021 20:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Одне з комунальних підприємств Харкова зробили незвичайну закупівлю на 49 500 тисяч гривень

Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром" уклало угоду з ТОВ "Антип" на придбання солодового пива.

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Про це свідчать дані системи ProZorro, передає Depo.Харьков.

Загалом "Держпром" придбав 2 тисячі літрів пива на загальну суму 49 500 грн. Один літр пива коштує близько 24 грн.

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Термін надання послуг вказаний з 16 червня по 31 грудня 2021 року. Інших деталей договору, в тому числі й мети закупівлі, не вказано.

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Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті водоканал оголосив тендер на закупівлю презервативів. Очікувана вартість такої покупки – 15 000 гривень. Вони замовили 1000 одиниць кожного виду товару. Договір з компанією-продавцем вже підписали.

Також нагадаємо, у Дніпрі "Укравтодор" купив позашляховик Toyota Highlander за 1,67 млн гривень.

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