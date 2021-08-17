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У Харкові ліфт впав з 6 поверху. Люди вийшли за пару секунд до падіння (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 серпня, 22:20
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Батьки не встигли забрати з кабіни коляску своєї маленької дитини – вона полетіла разом з ліфтом
У харківській багатоповерхівці поїздка на ліфті ледь не закінчилася трагедією. Колаж "Сьогодні"
У харківській багатоповерхівці поїздка на ліфті ледь не закінчилася трагедією. Колаж "Сьогодні"

У харківській багатоповерхівці з шостого поверху зірвався ліфт. Його пасажири дивом врятувалися, тому що за кілька секунд до цього вийшли з кабіни.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

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Люди вийшли з ліфта разом з немовлям на руках. Усередині залишилася коляска дитини, від удару вона аж перекинулася.

"Ось так може бути з коляскою, розумієте? Ми просто вчасно вийшли, напевно, цим врятували життя дитини. Перевернулося все!", – сказала очевидиця.

Що робити, якщо падає ліфт?

  • Якщо ліфт швидко рухається вниз, натисніть кнопку "Стоп" і намагайтеся прийняти безпечне положення.
  • Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.
  • Якщо є м'які предмети – сумка, тепла куртка, ними можна захистити голову.
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Також часто радять при падінні ліфта підстрибнути, але робити так не можна. Це може привести до невдалого приземлення і сильного удару головою об стелю ліфта. В аварійній ситуації неможливо правильно розрахувати момент зіткнення ліфта з землею.

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17 серпня 1991. У Києві святкували День повітряного флоту: над столицею України літали найбільші у світі літаки. Власного виробництва…

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