У Харкові ліфт впав з 6 поверху. Люди вийшли за пару секунд до падіння (відео)

У харківській багатоповерхівці з шостого поверху зірвався ліфт. Його пасажири дивом врятувалися, тому що за кілька секунд до цього вийшли з кабіни.
Про це повідомили новини "Сьогодні".
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Люди вийшли з ліфта разом з немовлям на руках. Усередині залишилася коляска дитини, від удару вона аж перекинулася.
"Ось так може бути з коляскою, розумієте? Ми просто вчасно вийшли, напевно, цим врятували життя дитини. Перевернулося все!", – сказала очевидиця.
Що робити, якщо падає ліфт?
- Якщо ліфт швидко рухається вниз, натисніть кнопку "Стоп" і намагайтеся прийняти безпечне положення.
- Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.
- Якщо є м'які предмети – сумка, тепла куртка, ними можна захистити голову.
Також часто радять при падінні ліфта підстрибнути, але робити так не можна. Це може привести до невдалого приземлення і сильного удару головою об стелю ліфта. В аварійній ситуації неможливо правильно розрахувати момент зіткнення ліфта з землею.
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