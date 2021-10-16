У Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира (відео)

П'яний чоловік розлив у вагоні пиво і приставав до пасажирів

У харківському вагоні метро машиніст побив п'яного пасажира / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 15 жовтня в вагоні метро машиніст побив пасажира. Очевидці в соцмережах повідомили, що пасажир був у нетверезому стані.

Про це повідомили в прес-службі КП "Харківський метрополітен", передає 057.

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"За даним випадком призначено службову перевірку. Машиніст на час розгляду відсторонений від роботи" , – зазначив прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

П'яний чоловік розлив у вагоні своє пиво, приставав до пасажирів і вдарив по дзеркалу в вагоні. Машиніст зробив чоловікові зауваження, після чого сталася бійка.

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У Харкові маршрутник "взяв у полон" поліцейського

Подія трапилася вранці 13 жовтня. Патрульна поліція зупинила маршрутку, щоб висадити пасажирів, які порушують карантинні правила.

Люди просили одного поліцейського не відривати водія від дороги. Крім того, під час поїздки водій став кричати правоохоронцю, що якщо вони "їздять з мигалкою туди-сюди", то він не зобов'язаний зупинятися.

Також водій маршрутки заявив, що у нього є графік, який він не може порушувати, і в кінці крикнув: "За***ли б**ть".

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Подібні випадки

У Києві в Святошинському районі сталася бійка водія маршрутки з поліцією. Так, НП сталося на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".