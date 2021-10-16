У Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира (відео)

Увечері 15 жовтня в вагоні метро машиніст побив пасажира. Очевидці в соцмережах повідомили, що пасажир був у нетверезому стані.
Про це повідомили в прес-службі КП "Харківський метрополітен", передає 057.
"За даним випадком призначено службову перевірку. Машиніст на час розгляду відсторонений від роботи" , – зазначив прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.
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П'яний чоловік розлив у вагоні своє пиво, приставав до пасажирів і вдарив по дзеркалу в вагоні. Машиніст зробив чоловікові зауваження, після чого сталася бійка.
У Харкові маршрутник "взяв у полон" поліцейського
Подія трапилася вранці 13 жовтня. Патрульна поліція зупинила маршрутку, щоб висадити пасажирів, які порушують карантинні правила.
Люди просили одного поліцейського не відривати водія від дороги. Крім того, під час поїздки водій став кричати правоохоронцю, що якщо вони "їздять з мигалкою туди-сюди", то він не зобов'язаний зупинятися.
Також водій маршрутки заявив, що у нього є графік, який він не може порушувати, і в кінці крикнув: "За***ли б**ть".
Подібні випадки
У Києві в Святошинському районі сталася бійка водія маршрутки з поліцією. Так, НП сталося на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".
Також на Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив поліцейську Марію Семенюк. Однак суд виправдав чоловіка.
Крім того, в Одеській області чоловік побив металевою трубою правоохоронця, який приїхав на виклик через незаконну вирубку сосни.
Зазначається, що в Ананьївському районі поліцейський отримав виклик у зв'язку з незаконним вирубуванням дерев у лісопосадці. Коли він прибув на місце, до нього підбіг місцевий житель з металевою трубою і почав бити, зокрема, й по голові.