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У Харкові чоловік вистрілив у двох людей: посварилися у черзі (фото, відео)

30 квітня, 19:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Індустріальному районі Харкова після стрілянини госпіталізовані двоє чоловіків

У Харкові на проспекті Архітектора Альошина сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали травми, їх госпіталізували.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що чоловіки почали сваритися, коли стояли в черзі в буфет. Тоді 34-річний чоловік дістав травматичну зброю і кілька разів вистрілив у двох людей. Їх з ранами госпіталізували.

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Як пише "Суспільне", директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що в однієї людини поранення в голову і ноги, в іншого – в живіт і груди. Поранення непроникаючі.

Правоохоронці вилучили докази і направили на експертизу. За фактом хуліганства скоро почнуть розслідування.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві підліток застрелив чоловіка. На злочин пішов нібито через помсту за події 15-річної давності.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області невідомий намагався вбити військового.

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