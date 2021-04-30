У Харкові чоловік вистрілив у двох людей: посварилися у черзі (фото, відео)

У Харкові на проспекті Архітектора Альошина сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали травми, їх госпіталізували.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що чоловіки почали сваритися, коли стояли в черзі в буфет. Тоді 34-річний чоловік дістав травматичну зброю і кілька разів вистрілив у двох людей. Їх з ранами госпіталізували.
Як пише "Суспільне", директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що в однієї людини поранення в голову і ноги, в іншого – в живіт і груди. Поранення непроникаючі.
Правоохоронці вилучили докази і направили на експертизу. За фактом хуліганства скоро почнуть розслідування.
Нагадаємо, раніше в Миколаєві підліток застрелив чоловіка. На злочин пішов нібито через помсту за події 15-річної давності.
Також повідомлялося, що в Миколаївській області невідомий намагався вбити військового.