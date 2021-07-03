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У Харкові чоловік заблокував рух електричок (фото)

3 липня 2021 12:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Виявилося, 30-річний дебошир був раніше судимий, його напередодні випустили з в'язниці умовно-достроково

Затриманий в автомобілі правоохоронців. Фото: ГУНП

Затриманий в автомобілі правоохоронців. Фото: ГУНП

У Основ'янському районі Харкова чоловік по огорожі заліз на дах залізничної платформи і почав кричати. На одному з шляхів рух транспорту було зупинено на три години.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався 3 липня близько 5 ранку. У поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вернадського між продавщицею магазину і 30-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній палицею вдарив жінку по руці. Після цього він поліз на дах платформи.

На місце події виїжджали правоохоронці. Вони з'ясували, що 30-річний чоловік неодноразово судимий за крадіжки, відбував тривалий строк покарання і напередодні був звільнений умовно-достроково.

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Під час переговорів начальник відділу поліції умовив правопорушника спуститися з даху. Рух електротранспорту відновили через три години.

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Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №1 ХРУП №1. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії.

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