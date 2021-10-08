У Харкові на легалізації іноземців налагодили "бізнес": як працювала схема і причому тут українки

Тепер чоловік може втратити свободу на 7 років

Чоловікові вже повідомили про підозру / Колаж "Сьогодні"

У Харкові 43-річний іранець за гроші незаконно переправляв земляків через державний кордон України в пунктах пропуску. "Бізнес" іноземця викрили.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

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Подробиці

Зловмисник оформляв фіктивні шлюби між іранцями і українками. Отже, іноземці отримували довгострокові візи і надалі легалізувалися на території України – отримували дозвіл на проживання.

Покарання

Іноземцю повідомили про підозру. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Не перший випадок

Зловмисник і його знайомий – 35-річний житель Київської області - підшукував громадянок України в колі своїх друзів. Серед них ті, що мають сімейний стан незаміжніх і знаходяться в скрутному матеріальному становищі. І дівчата погоджувалися на оформлення фіктивних шлюбів з невідомими іноземцями.

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