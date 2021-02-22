У Харкові на порозі супермаркету застрелили людину (фото)

У Харкові на порозі супермаркету застрелили людину. Подія сталася на вулиці Отакара Яроша, біля ЖК Ультра.
Про це повідомляє Харків 1654 в Telegram.
Неофіційно повідомляється, що його вбили пострілом у голову.
У місті оголосили план-сирену.
Поліція офіційно ще не коментувала стрілянину.
Раніше ми писали, що в столиці в Голосіївському районі сталася стрілянина. Один кум прийшов у гості до іншого, вони розпивали спиртні напої. Майже опівночі між ними почався конфлікт, що закінчився хаотичною стріляниною з травматичної зброї.
Нагадаємо, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.
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