У Харкові на ринку померла жінка, швидку чекали півгодини. Подробиці трагедії

На місце події прибули криміналісти – очевидці в соцмережах розповіли, як загинула 66-річна жінка

У Харкові на ринку біля станції метро "23 серпня" лежить труп жінки. За попередніми даними, загибла впала і розбила голову. Швидку допомогу чекали півгодини, кажуть очевидці.

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У поліції Харківської області "Сьогодні" підтвердили факт смерті жінки.

"Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Загиблою виявилася 66-річна жінка. Обставини її смерті зараз з'ясовуються", – сказали в поліції.

Як розповів один з очевидців в Telegram-каналі ВЕХА, трагедія сталася 16 червня о 9:45. Жінка, похитнувшись, впала обличчям на асфальт. Під нею утворилася велика калюжа крові.

"Ми її перевернули на бік, щоб вона не захлинулася. Вона жива була, дихала, смикалася. Викликали швидку, тут пішов дощ, ми відірвали трубу (стічну), щоб жінка не захлинулася водою. Накрили плівкою і тримали парасольки. Десь о 10:10 ми подивилися на час, швидкої досі не було. Свідок вискочила до дороги, щоб зловити швидку, але нікого не було. Повернулася назад, жінка хрипіла і глибоко зітхнула, видихнула і все", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що о 10:14 прийшов фельдшер і зафіксував факт смерті. За словами очевидців, весь цей час, до 10:10, жінка була жива, дихала і рухалася.

"На питання, від чого людина померла, тому що було враження, що від крововтрати, медик відповів, що ми б все одно нічого не зробили, вона вже пішла трупними плямами", – говориться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що оператор служби "103", яка приймала виклик, перебувала в Києві.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові чоловік помер на вулиці.

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Також нагадаємо, в Києві знайшли тіло оголеної жінки. Очевидець про жахливу знахідку: