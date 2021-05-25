У Харкові спалахнула масштабна пожежа на заводі: фото, відео (оновлено)

У Харкові горів великий завод, на місці було багато рятувальників – яка там ситуація

У Харкові спалахнув завод "Комунар". Над будівлею стояв стовп чорного диму. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

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Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Харків 1654".

Очевидці нарахували на місці гасіння 15 пожежних машин. Жертв та постраждалих немає.

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Як повідомили рятувальники, займання почалося о 16:47 у виробничій будівлі приватного підприємства, розташованого на території заводу "Комунар" на четвертому поверсі.

О 18:15 пожежу локалізовано на площі 150 кв, о 20:23 – ліквідовано.

Нагадаємо, у Харкові, у новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

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Крім того, ми писали, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалося. На місці події виявили тіло молодої жінки.