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У Харкові розпочався опалювальний сезон: де вже тепло

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 14:13
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Його запустили 7 жовтня. Відомо, що до цього було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень
Опалювальний сезон стартував у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
Опалювальний сезон стартував у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові 7 жовтня запустили опалювальний сезон. Тепло почали подавати в лікарні і дитячі сади.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Де в Харкові розпочали опалювальний сезон?

Згідно з документом, тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери.

Зазначається, що в Харкові у рамках підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, а також замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж.

У Харкові почали давати опалення. Фото: "Об'єктив"
У Харкові почали давати опалення. Фото: "Об'єктив"

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Коли в Києві запустять опалення?

Як розповів Віталій Кличко, міська рада вже сьогодні ухвалить рішення, яке дозволить не допустити зростання тарифів на тепло для населення. За його словами, з початку цього тижня теплопостачальні підприємства почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи.

Мер столиці підкреслив: враховуючи погодні умови, вже за лічені дні в Києві можуть почати опалювальний сезон для житлових будинків.

"Але актуальна на сьогодні вартість природного газу вже у вісім разів вища, ніж минулого року, і від тієї, що закладена в тариф підприємства. Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів. Яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу. А з іншого – не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Для цього ми можемо і повинні скористатися необхідними додатковими ресурсами. Це дуже важливе питання", – додав Кличко.

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Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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