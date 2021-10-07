У Харкові розпочався опалювальний сезон: де вже тепло

У Харкові 7 жовтня запустили опалювальний сезон. Тепло почали подавати в лікарні і дитячі сади.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Де в Харкові розпочали опалювальний сезон?
Згідно з документом, тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери.
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Зазначається, що в Харкові у рамках підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, а також замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж.
Коли в Києві запустять опалення?
Як розповів Віталій Кличко, міська рада вже сьогодні ухвалить рішення, яке дозволить не допустити зростання тарифів на тепло для населення. За його словами, з початку цього тижня теплопостачальні підприємства почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи.
Мер столиці підкреслив: враховуючи погодні умови, вже за лічені дні в Києві можуть почати опалювальний сезон для житлових будинків.
"Але актуальна на сьогодні вартість природного газу вже у вісім разів вища, ніж минулого року, і від тієї, що закладена в тариф підприємства. Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів. Яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу. А з іншого – не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Для цього ми можемо і повинні скористатися необхідними додатковими ресурсами. Це дуже важливе питання", – додав Кличко.
Якою буде погода в Україні у жовтні?
Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.