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У Харкові вночі згоріли шість автомобілів, серед них авто начальника відділу поліції (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
15 вересня, 10:46
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Інцидент стався на проспекті Гагаріна. На щастя, обійшлося без постраждалих
На місце НП виїжджали рятувальники. Фото: ГСЧС
На місце НП виїжджали рятувальники. Фото: ГСЧС

На автостоянці житлового району в Харкові вночі горіли шість автомобілів.

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 3:28 15 вересня. На місце події направили три відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах.

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На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль Toyota Rav 4 на площі 5 квадратних метрів.

Відкрите полум'я також завдало шкоди ще п'ятьом авто, що стояли впритул: двом Toyota Camry, ще одному Toyota Rav 4, а також Daewoo Lanos і Hyundai IX. У всіх – різні ступені пошкодження.

"Рятувальники негайно вжили заходи щодо гасіння пожежі. Палаючі автомобілі рятувальники вкрили шаром піни. Вогонь локалізований о 03:36, а о 04:35 ліквідований. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

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Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з'ясовуються.

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У соцмережах пишуть, що Toyota Rav 4 належить начальнику відділу поліції міста.

Гарячі автомобілі рятувальники покрили шаром піни. Фото: ГСЧС
Гарячі автомобілі рятувальники покрили шаром піни. Фото: ГСЧС

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