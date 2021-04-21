У Харкові обчистили обмінник на 1,6 млн гривень: постраждала касир

Невідомий вдерся в обмінний пункт і напав на касира, жінку довелося госпіталізувати – що загрожує зловмисникові за зухвале пограбування

У Харкові невідомий чоловік пограбував обмінний пункт, розташований на проспекті Героїв Сталінграда, і напав на касира.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, про те, що сталося, копам розповіла сама постраждала. Напад на касира стався, коли вона закривала двері обмінного пункту. Невідомий штовхнув її назад у приміщення і вдарив по обличчю.

З'ясувалося, що зловмисник погрожував жінці предметом, схожим на пістолет, він забрав з каси 1,6 млн гривень.

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Постраждалу госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Після надання необхідної медичної допомоги жінку відпустили додому.

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Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Києві шахраї вкрали 120 тисяч доларів в обміннику.

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