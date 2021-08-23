У Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу. На церемонію прийшла його дружина – фото

На захід прийшли кілька десятків людей – дружина мера Оксана Гайсинська показала фото

Оксана Гайсинська прийшла на відкриття меморіальної дошки Кернесу. Колаж "Сьогодні"

У Харкові на День міста відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу, який 10 років був міським головою. Дошку розмістили на будівлі Харківської міськради.

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Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Біля будівлі міськради зібралися кілька десятків людей, серед яких близькі Кернеса, його дружина Оксана Гайсинська і працівники Харківської міськради.

Оксана Гайсинська прийшла на відкриття меморіальної дошки. Скріншот

Дошку відкрили секретар Харківської міської ради Ігор Терехов і син померлого мера, депутат Харківської облради Кирило Кернес.

Люди прийшли до будівлі міськради. Фото: "Суспільне"

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На будівлі встановили барельєф з портретом Геннадія Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з мерством Кернеса:

парк Горького з колесом огляду;

пам'ятник Незалежності на площі Конституції;

будівля Регіонального центру адмінпослуг;

станція метро "Перемога".

На місце принесли квіти.

Для квітів виділили окремий стіл, але і його виявилося мало. Фото: "Суспільне"

Табличку буде важко пошкодити

Дошку встановили на високій дистанції від землі, щоб її неможливо було пошкодити, але її розміри досить великі і все, що на ній зображено, буде добре видно. Довжина бронзової дошки становить 1,25 метра, а висота – 70 сантиметрів. Вона важить 80 кг.

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