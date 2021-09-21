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У Харкові відкрили скульптуру "Звуки міста" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 вересня, 14:57
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Скульптура – четвертий арт-об'єкт проекту, який реалізують на честь 30-ї річниці Незалежності України
Арт-інсталяцію створили за мотивами спогадів про звучання міста відомих харків'ян
Арт-інсталяцію створили за мотивами спогадів про звучання міста відомих харків'ян / Фото: Колаж: Сьогодні

Харків став ще одним містом України, в якому з'явилася сучасна арт-інсталяція в рамках проекту "Звуки міста".

Нову скульптуру відкрили в саду ім. Шевченко, повідомляє Харківська міська рада.

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Харківська скульптура – четвертий арт-об'єкт проекту, який реалізують на честь 30-ї річниці Незалежності України. Звуки семи міст України записали і трансформували в арт-об'єкти за допомогою програм звукового дизайну і 3D-візуалізації.

Арт-інсталяція в рамках проекту "Звуки міста"
Арт-інсталяція в рамках проекту "Звуки міста" / Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

Ініціаторами проекту, який поєднав мистецтво і технології, стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко і засновник Spilne Art Наташа Ткаченко.

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Арт-інсталяцію в Харкові створили за мотивами спогадів про звучання міста відомих харків'ян – астронома, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Ірини Бельської, лікаря Євгена Комаровського, співака і телеведучого Володимира Дантеса, українського художника-монументаліста, графіка і фотографа Романа Мініна.

Момент відкриття арт-об'єкту
Момент відкриття арт-об'єкту / Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

Для них звуки рідного міста – це стрибки на скейті, іскрою феєрверків, рівномірний стукіт поїздів на залізничних коліях, вигуки вболівальників на стадіоні "Металіст".

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"Кожне місто має свої унікальні звуки – різні за настроєм, тональністю і навіть кольором. Ми вперше перетворили їх на форму. Це проєкт, який по-сучасному об'єднав мистецтво, технології, почуття та емоції людей, історії містян та їхні спогади дитинства", – розповіла Олена Тимошенко.

Тепер тут можна послухати звуки Харкова
Тепер тут можна послухати звуки Харкова / Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

У відкритті скульптури взяв участь в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що в цьому сучасному арт-об'єкті кожен знайде свої асоціації і згадає, як звучить його рідне місто.

"Дивлячись на цю скульптуру, кожен відчує ритм Харкова. Це хвиля емоцій. Шум вулиць і фонтанів, сміх дітей, крики вболівальників на стадіоні "Металіст". Дух міста – унікальний і відображений тут", – сказав Терехов.

Звуки Харкова можна послухати тут.

У проекті "Звуки міста" беруть участь також Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Маріуполь і Крим, де з'явилися або з'являться свої "звукові" скульптури.

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