У Харкові очікується дощова погода – прогноз на 19 жовтня (карта)

До того ж температура повітря вдень сягне 12 градусів тепла

У Харкові прогнозують дощ. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 19 жовтня, в Харкові очікується невеликий дощ. Вдень температура повітря підніметься максимум до 12 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 19 жовтня

19 жовтня у Харкові синоптики прогнозують невеликий дощ і похмуру погоду. Температура повітря вночі опуститься до 3-5 градусів, а вдень підніметься до 10-12 градусів тепла.

Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода на 19 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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