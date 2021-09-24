Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

У Харкові хлопець зі скрипкою влаштував концерт на даху тролейбуса – чим все закінчилося (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 вересня, 12:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пасажири і водій не оцінили задумкe юнакf – підкреслюють, що його могло вдарити струмом і концерт закінчився б сумно
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові хлопець влаштував концерт зі скрипкою на даху тролейбуса. Він заліз на дах електротранспорту і під час руху грав на інструменті. Однак шоу тривало не довго, через якийсь час його помітив водій

Відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

Реклама

Інцидент трапився на Московському проспекті.

На кадрах видно, як хлопець заліз на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли комунальний транспорт рушив, він почав грати.

Реклама

Однак закінчити концерт юнак не встиг – його помітили і водій виліз до нього, насварив і дав пару потиличників. На фоні відео чутно, як пасажири тролейбуса теж обурюються побаченим і кажуть йому злазити.

Екстрим – нова тенденція у світі

Після появи інтернету і соцмереж все більше молодих людей у всьому світі йдуть на небезпечні вчинки. Деякі блогери навіть ризикують життям, щоб стати популярними в соцмережах. Але не завжди це закінчується добре.

Реклама

Для подібних випадків створили і премію Дарвіна, яка щорічно присуджується особам, які найбільш дурним способом померли або втратили здатність мати дітей.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

41 319

захворіло за тиждень в Україні

+50%

Вакцинація
Станом на 23 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 355 959
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 624 026
Всього введених доз 11 979 985
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти