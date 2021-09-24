У Харкові хлопець зі скрипкою влаштував концерт на даху тролейбуса – чим все закінчилося (відео)

Пасажири і водій не оцінили задумкe юнакf – підкреслюють, що його могло вдарити струмом і концерт закінчився б сумно

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові хлопець влаштував концерт зі скрипкою на даху тролейбуса. Він заліз на дах електротранспорту і під час руху грав на інструменті. Однак шоу тривало не довго, через якийсь час його помітив водій

Відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

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Інцидент трапився на Московському проспекті.

На кадрах видно, як хлопець заліз на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли комунальний транспорт рушив, він почав грати.

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Однак закінчити концерт юнак не встиг – його помітили і водій виліз до нього, насварив і дав пару потиличників. На фоні відео чутно, як пасажири тролейбуса теж обурюються побаченим і кажуть йому злазити.

Екстрим – нова тенденція у світі

Після появи інтернету і соцмереж все більше молодих людей у всьому світі йдуть на небезпечні вчинки. Деякі блогери навіть ризикують життям, щоб стати популярними в соцмережах. Але не завжди це закінчується добре.

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