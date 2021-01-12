У Харкові патрульні врізалися в стовп (фото)

На місці ДТП утворився затор з трамваїв

У Харкові на вулиці Гольдбергівській в ніч на 12 січня патрульні поліцейські на службовій Toyota Prius врізалися в стовп та обірвали трамвайні дроти.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Через обрив на лінії вранці, коли люди добираються на роботу, утворився затор з трамваїв.

Повідомляється, що Prius забрав евакуатор.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові автомобіль поліцейських потрапив у масштабну аварію під час погоні за легковиком порушників. В результаті аварії до лікарні госпіталізували двох співробітників Управління патрульної поліції.

Також нагадаємо, в Одесі автомобіль патрульних потрапив у масштабну аварію. Тoyota Prius протаранив мікроавтобус Renault Trafic служби доставки води. За словами очевидців, внаслідок ДТП постраждали поліцейські і водій мікроавтобуса.

Крім того, у Чернівцях авто патрульної поліції на смерть збило пішохода. Правоохоронці стверджують, що хлопець раптово вибіг на проїжджу частину. На момент ДТП екіпаж здійснював патрулювання вулиці Руської.

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