Русский
$ 28,2
34,28
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У Харкові патрульні врізалися в стовп (фото)

12 січня, 10:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місці ДТП утворився затор з трамваїв

У Харкові на вулиці Гольдбергівській в ніч на 12 січня патрульні поліцейські на службовій Toyota Prius врізалися в стовп та обірвали трамвайні дроти.

Реклама

Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Через обрив на лінії вранці, коли люди добираються на роботу, утворився затор з трамваїв.

Повідомляється, що Prius забрав евакуатор.

В тренді
Знущалися заради фото: у Чернігові на гучний корпоратив притягли теля на прив'язі
Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Харкові автомобіль поліцейських потрапив у масштабну аварію під час погоні за легковиком порушників. В результаті аварії до лікарні госпіталізували двох співробітників Управління патрульної поліції.

Також нагадаємо, в Одесі автомобіль патрульних потрапив у масштабну аварію. Тoyota Prius протаранив мікроавтобус Renault Trafic служби доставки води. За словами очевидців, внаслідок ДТП постраждали поліцейські і водій мікроавтобуса.

Крім того, у Чернівцях авто патрульної поліції на смерть збило пішохода. Правоохоронці стверджують, що хлопець раптово вибіг на проїжджу частину. На момент ДТП екіпаж здійснював патрулювання вулиці Руської.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП Харків стовп патрульні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Харкові чоловік вдарив ногою касира по обличчю: йому відплатили тією ж монетою (відео)
У Харкові чоловік вдарив ногою касира по обличчю: йому відплатили тією ж монетою (відео)Харків
Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеження
Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеженняУкраїна
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рікУкраїна
Перший день локдауну в українських містах: хто дотримувався, а хто не дуже (відео)
Перший день локдауну в українських містах: хто дотримувався, а хто не дуже (відео)Україна
Непідйомні тарифи на газ: під Харковом люди перекрили трасу
Непідйомні тарифи на газ: під Харковом люди перекрили трасуХарків
Білорусь відновила авіарейси в Україну: куди і коли можна полетіти
Білорусь відновила авіарейси в Україну: куди і коли можна полетітиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти