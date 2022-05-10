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У Харкові перейменують пов'язані з РФ вулиці – список

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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10 травня, 14:10
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У місті не буде Московського проспекту, Московського району, Бєлгородського шосе та Бєлгородського узвозу
Вулицям у Харкові дадуть інші назви
Вулицям у Харкові дадуть інші назви / Фото: Колаж: Сьогодні

10 травня закінчилося засідання Топонімічної комісії. У Харкові вирішили, що перейменують низку вулиць. Наприклад, Московський проспект стане проспектом Героїв Харкова.

Про це повідомив речник мерії Юрій Сидоренко.

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За результатами роботи комісії депутатам міськради на сесії 11 травня буде запропоновано перейменувати 4 топоніми:

  • проспект Московський – на проспект Героїв Харкова,
  • район Московський – район Салтівський,
  • шосе Бєгородське – Харківське шосе,
  • узвіз Бєлгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.

У Києві перейменують 5 станцій метро

У Києві визначили нові назви для 5 станцій метро. Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів. Про це повідомили у КМДА.

Голосування за нові назви відбувалося до 9 травня. Які назви обрали учасники:

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  • для станції "Берестейська" – "Бучанська",
  • для станції "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса",
  • для станції "Героїв Дніпра" – "Героїв України",
  • для станції "Мінська" – "Варшавська",
  • для станції "Дружби народів" – "Ботанічна".

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Герої не вмирають!

Танкіст-наставник… Олександр Цюпак – кадровий військовий, майстер-сержант, гордість 14-ї окремої механізованої бригади. Його танковий взвод кілька разів визнавався найкращим в Україні, а сам він став наставником для сотень українських танкістів. Захищаючи Київську область, екіпаж Цюпака знищив близько 10 одиниць бронетехніки ворога та відбив атаку у напрямку Макарова. Загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Герой України. Посмертно.

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