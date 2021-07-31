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Відбивалися від неадеквата. У Харкові поліцейський впав з даху будинку (відео)

31 липня 2021 18:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждали двоє співробітників патрульної поліції. Їх доставили до лікарні

Неадекват кидався на правоохоронців з металевою палицею. Фото: скріншот з відео

Неадекват кидався на правоохоронців з металевою палицею. Фото: скріншот з відео

У Харкові поліцейський впав з даху приватного будинку, намагаючись затримати дебошира. Інцидент стався на вулиці Ушакова. Постраждав також ще один правоохоронець.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 31 липня біля 15:15 до поліції надійшов виклик про те, що на даху будинку сидить людина і веде себе неадекватно.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції. При спробі наблизитися до чоловіка він почав чинити опір і кидатися на правоохоронців з металевою палицею. Двоє поліцейських отримали травми, один з них впав з даху.

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Зловмисника затримали. Ним виявився 39-річний харків'янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу". Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік кидався зі зброєю на поліцейських.

Також нагадаємо, в Одеській області копа, який приїхав на виклик, побили металевою трубою.

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