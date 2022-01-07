У Харкові посеред вулиці знайшли труп немовляти в пакеті

У Харкові в Шевченківському районі знайшли тіло дитини в пакеті. Труп лежав біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.
Про це повідомляє Національна поліція в Харківській області.
Деталі
Повідомлення про моторошну знахідку надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 у четвер, 6 січня, близько 21:30.
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За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група райуправління поліції. Поліцейські невідкладно провели ряд заходів з метою розшуку батьків померлої дитини. Також, для встановлення можливих свідків, правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, встановили наявність камер відеоспостереження.
Хто мати?
Попередньо встановлено, що матір дитини — 22-річна студентка місцевого навчального закладу, громадянка іншої країни. Вона мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні.
Дії правоохоронців
Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Злочинність в Україні
Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.
Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.
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