У Харкові прогримів вибух на вулиці, є поранені (фото, відео)

Одному з потерпілих загрожує ампутація, підозрюваний у підриві гранати вже затриманий

У Харкові прогримів вибух на проспекті Гагаріна, у результаті якого троє людей отримали осколкові поранення.

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Про це повідомила поліція Харківської області у Telegram.

За попередніми даними, невідомі підірвали на вулиці гранату, медики надають допомогу постраждалим прямо на місці.

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Правоохоронці уточнили, що інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до відділу поліції Харківського райуправління у вівторок о 21:53 від перехожого.

Підозрюваного затримали і нині із ним працюють поліцейські і з'ясовують обставини події.

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Водночас місцевий телеграм-канал "Харків 1654" повідомив, що одному з поранених через осколкове поранення загрожує ампутація ноги.

Крім того, в момент вибуху поряд перебувала дитина, яка з переляку побігла на подвір'я, і наразі її шукають.

Як повідомляє "Суспільне", вибух стався на тротуарі біля кіосків у дворах на проспекті Гагаріна. На місці події в наручниках закривавлена людина, яку опитують поліцейські.

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Вибухом також пошкоджено припаркований легковий автомобіль.

Нагадаємо, в Києві 31 травня стався вибух у будинку на улиці Зоологічній у Шевченківському районі. У результаті постраждав чоловік.