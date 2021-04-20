У Харкові сталося потрійне ДТП: є загиблий (фото з місця аварії)

Смертельна аварія в центрі Харкова – там на жвавій дорозі зіткнулися два легковики і вантажівка

У Харкові зіткнулися два легковики і вантажівка. На місці події загинув 27-річний водій Daewoo Lanos.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася у Київському районі 19 квітня близько 21:10.

В районі будинку № 235 на вулиці Шевченка 27-річний водій автомобіля Daewoo Lanos рухався зі сторони вулиці Героїв Праці в бік вулиці Весніна. Під час руху чоловік допустив зіткнення з автомобілем "Газель" під керуванням 35-річного мешканця Харкова, який рухався у попутному напрямку попереду та пригальмовував перед світлофором.

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Внаслідок зіткнення сталося перекидання легковика. Автівка вилетіла на смугу зустрічного руху, де зіткнулася зі стоячим перед світлофором автомобілем Toyota Corolla.

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Лікарі надали медичну допомогу водієві і пасажиру "ГАЗ-31021", а також водієві Toyota Corolla. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації. А водія Daewoo Lanos врятувати не вдалося, він помер на місці аварії.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися три автомобілі. У вантажівки на ходу відкинулася кабіна, вона пошкодила капот іншого авто.

Також нагадаємо, у Дніпрі п'яний водій збив жінку і втік з місця аварії.

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