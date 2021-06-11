У Харкові п'яний чоловік погрожував пістолетом на дитячому майданчику. Що відомо

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який розгулював по дитячому майданчику з пістолетом. Він вів себе агресивно і погрожував поліцейським.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції, подія трапилася на вулиці Гвардійців Широнинців. Місцеві жителі повідомили на лінію "102", що по дитячому майданчику ходить нетверезий чоловік з пістолетом в руках.

Пістолет, яким погрожував зловмисник. Фото: facebook.com/kharkivpolice

Вже на місці правоохоронці намагалися налагодити з правопорушником контакт, проте він поводився агресивно і погрожував копам. Внаслідокчого співробітники спецпідрозділу "ТОР" затримали чоловіка.

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На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення всіх обставин.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові військовий бігав по дитячому майданчику з гранатою.

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Також нагадаємо, у Харкові чоловік кинув гранату в групу людей – постраждали п'ятеро осіб, в тому числі два підлітки, 16 і 17 років.