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У Харкові працівники заводу перекрили проспект – вимагають зарплату

1 березня, 11:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Люди перекрили проїзд транспорту

У Харкові більше ста працівників заводу "Електроважмаш" перекрили Московський проспект в районі супермаркету "Клас".

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Як повідомляє "Суспільне", за словами протестувальників, їм заборгували зарплату за три місяці роботи. Люди ходять по пішохідному переходу. Проїзд транспорту перекрили. Стоять тролейбуси.

Рух регулює поліція.

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"Практично три місяці без зарплати, борги перед банками по кредитах, борги за комунальні послуги, немає грошей на лікування, немає грошей на одяг, ні грошей на їжу. Життя співробітників під загрозою, тому що на ті копійки, які виплачені за практично 3 місяці, нормальна людина прожити не може. Це навіть існуванням не можна назвати", – обурюються працівники, повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".

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Раніше ми повідомляли, що в Україні зростають борги із зарплати. Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні 2020 року зросла на 3,4%, і на 1 січня 2021 року становила 3,137 млрд грн, тоді як у грудні 2020 року скоротилася на 21,8%.

Також нагадаємо, на виплату зарплат працівникам державних шахт направлять 1,4 млрд гривень.

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Харків страйк мітинг поліція борги по зарплатах
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