У Харкові підлітку відірвало пальці: вибухнув повербанк (оновлено)

Постраждалого в результаті жахливого нещасного випадку доставили в лікарню з контузією і опіками обличчя та рук, однак трагедії можна було уникнути

У Харкові чотирнадцятирічний хлопець залишився без двох пальців та отримав опіки обличчя і рук через вибух повербанку. Портативний акумулятор заряджався від мережі і розірвавася, коли підліток взяв його до рук.

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Як таке могло статися та чи можна було цьому запобігти, з’ясували новини "Сьогодні".

Удома хлопець був сам, він викликав швидку і його хутко доправили до лікарні. Пальці довелося ампутувати. Правоохоронці розслідують інцидент як травмування з необережності.

"Ампутація двох пальців та рвана рана лівої кисті. Стан середньої важкості. Доправлений до обласної дитячої лікарні №1", – розповів "Сьогодні" директор харківського Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

До речі, спочастку було повідомлено, що в руках у хлопця розірвалася петарда, проте пізніше з’ясувалося, що насправді це зарядний пристрій.

"Було повідомлення про те, що це мог буть повербанк, могла бути петарда. Але шляхом опитування батьків і їх допиту стало відомо, що саме під час заряджання повербанку стався вибух, коли дитина взяла його в руку", – розповів Сергій Ліннік, заступник начальника Харківського райуправління поліції №1.

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Відео: Сьогодні

Що кажуть експерти

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Серед основних причин, чому повербанки можуть вибухнути, експерти називають неякісну техніку, застарілість пристрою або ж неправильне користування: залишаєте повербанк незарядженим, занесли його з холоду одразу у тепло або ж він

перегрівся на сонці.

Одна з порад експерта: замовляти зарядні пристрої лише перевірених брендів.

"Підробки найчастіше вибухають. Йому може бути і 2, і 3 роки. Якщо він вже заряджає не так, як раніше заряджав – відповідно батарейки може бути здуття, а коли здута стаються вибухи. Покористувався, і якщо він розрядився майже до кінця, його треба ставити на зарядку. На повну зарядку. І залишати його десь до наступного використання", – радить спеціаліст з обслуговування та продажу техніки Дмитро Назарчук.

Ми також повідомляли, що у Львівській області чоловік наклав на себе руки в парку за допомогою петарди.

Нагадаємо, в Донецькій області двоє братів 9 і 12 років отруїлися самогоном, причому молодший не зміг сам дійти додому, перехожі знайшли його на вулиці непритомним.