У Харкові скуті закохані передумали знімати ланцюги – у них інші плани

Скуті харківські закохані, через три місяці експерименту, вирішили не знімати ланцюга і продовжити цілодобово бути разом.

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Про це повідомляє ТСН.

Виявилося, що Саша зробив Вікторії пропозицію вийти за нього заміж, а вона погодилася. Пара вирішила зняти ланцюги в РАГСі, під час одруження. Крім того, закохані вирішили продати ланцюг на аукціоні, зараз як раз ведуть переговори про це.

Пара не шкодує про своє сміливе рішення, а представники Національного реєстру рекордів підтвердили, що всі пломби залишилися цілі. Навіть нитка, яка тримала пломбу протерлася, експертам довелося повісити нову, щоб фіксувати продовження рекорду.

Закохані скували себе в День святого Валентина, щоб перевірити свої почуття. Експеримент мав тривати 3 місяці, тобто до 14 травня. Але, закохані вирішили інакше.

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/ Фото: ТСН

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