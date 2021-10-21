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У Харкові знову "погодні гойдалки": яка погода буде 22 жовтня

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
21 жовтня, 17:00
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Синоптики кажуть, що до кінця місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем
Погода в Харкові на 22 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Харкові на 22 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 22 жовтня, в Харкові стовпчики термометрів піднімутьсядо максимальних показників, але вітер залишиться прохолодним.

Про це повідомляє Укргідрометцентру.

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Днем синоптики обіцяю від 15 до 17 градусів тепла. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів на секунду. Погода буде хмарною, але без опадів.

Вночі ж стовпчики термометрів опустяться до 5 градусів вище нуля. Опадів також не буде.

Погода в Харкові на 22 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру
Погода в Харкові на 22 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Якою буде погода в Україні в жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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