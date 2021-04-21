У Харкові створили ще 30 місць для лікування хворих на коронавірус

У Харкові зберігається критична ситуація з коронавірусом, у зв'язку з цим в.о. мера Ігор Терехов подбав про додаткові ліжка у лікарні

В щойно відремонтованому відділенні 17-ої харківської лікарні створили 30 додаткових місць для лікування хворих на коронавірус. Їх підготували всього за тиждень.

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Про це повідомив в Facebook виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов.

"До кожного ліжка підведено кисень. Є 10 апаратів ШВЛ. Працюємо над тим, щоб купити ще. Сюди вже перевели пацієнтів з інших відділень лікарні, які переповнені. Будемо й далі робити все можливе заради здоров'я харків'ян", – заявив Терехов.

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За словами завідувача відділенням Сергія Белашова, крім ШВЛ, є 6 настінних зволожувачів кисню. Всі місця забезпечені апаратами Боброва, які також можуть надавати респіраторну терапію.

"Ця апаратура дозволяє нам проводити респіраторну терапію високого рівня. Також відділення має апарат ультразвукової діагностики для проведення інвазивних маніпуляцій. Ми маємо можливість моніторити ситуацію з пневмоніями, а також за допомогою ультразвуку оцінювати динаміку лікування", – повідомив завідувач відділенням.

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Про те, що в 17-ій лікарні будуть створені нові місця для лікування ковід-пацієнтів, в.о. мера Харкова заявив минулого тижня під час інспекції лікарні. Тут вже є відділення на 60 місць для лікування хворих, у яких коронавірус викликав хірургічні патології. У лікарні також встановили кисневу ємкість, розраховану на добову потребу 160 койко-місць.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові не вистачає медиків для COVID-лікарень.

Також нагадаємо, в пологовому будинку Харкова за ніч від коронавірусу померли дві вагітні жінки.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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