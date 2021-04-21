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У Харкові створили ще 30 місць для лікування хворих на коронавірус

21 квітня, 14:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Харкові зберігається критична ситуація з коронавірусом, у зв'язку з цим в.о. мера Ігор Терехов подбав про додаткові ліжка у лікарні

В щойно відремонтованому відділенні 17-ої харківської лікарні створили 30 додаткових місць для лікування хворих на коронавірус. Їх підготували всього за тиждень.

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Про це повідомив в Facebook виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов.

"До кожного ліжка підведено кисень. Є 10 апаратів ШВЛ. Працюємо над тим, щоб купити ще. Сюди вже перевели пацієнтів з інших відділень лікарні, які переповнені. Будемо й далі робити все можливе заради здоров'я харків'ян", – заявив Терехов.

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За словами завідувача відділенням Сергія Белашова, крім ШВЛ, є 6 настінних зволожувачів кисню. Всі місця забезпечені апаратами Боброва, які також можуть надавати респіраторну терапію.

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"Ця апаратура дозволяє нам проводити респіраторну терапію високого рівня. Також відділення має апарат ультразвукової діагностики для проведення інвазивних маніпуляцій. Ми маємо можливість моніторити ситуацію з пневмоніями, а також за допомогою ультразвуку оцінювати динаміку лікування", – повідомив завідувач відділенням.

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Про те, що в 17-ій лікарні будуть створені нові місця для лікування ковід-пацієнтів, в.о. мера Харкова заявив минулого тижня під час інспекції лікарні. Тут вже є відділення на 60 місць для лікування хворих, у яких коронавірус викликав хірургічні патології. У лікарні також встановили кисневу ємкість, розраховану на добову потребу 160 койко-місць.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові не вистачає медиків для COVID-лікарень.

Також нагадаємо, в пологовому будинку Харкова за ніч від коронавірусу померли дві вагітні жінки.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Харків мер лікарні ліжка коронавірус Ігор Терехов
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