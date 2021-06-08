У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)

На кадрах видно, як чоловік хапає дівчинку і тримає її щосили, а жінка в цей момент намагається її забрати

У Харкові конфлікт подружньої пари мало не закінчився смертю дитини.

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Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Харків Life".

На кадрах видно, як чоловік хапає дитину і тримає її щосили, а жінка в цей момент намагається її забрати. Маленька дівчинка плаче, проте її батьків це не зупиняє.

Як повідомили правоохоронці, конфлікт між парою виник через питання, з ким залишиться дитина після розлучення.

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"Під час конфлікту за громадянку заступився 38-річний чоловік, до якого вона звернулася по допомогу. В подальшому він звернувся до Харківського районного управління поліції №1 із заявою про те, що його побили. У свою чергу, 39-річний батько дитини написав заяву про те, що 38-річний чоловік застосував відносно нього сльозогінний газ", – сказано в заяві.

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Також в Нацполіціі області "Сьогодні" розповіли, що за фактом події відкрито два кримінальних провадження.

"Дитина не постраждала, поки що ніхто не затриманий", – заявила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Як повідомлялося раніше, в Запоріжжі після останнього дзвоника випускники школи побилися з чоловіком.

Крім того, в селі Матвіївка син задушив батька через відмову переключити телевізор. Правоохоронцям чоловік зізнався, що в день трагедії прийшов додому напідпитку. Попросив батька приглушити телевізор і перемкнути канал, однак той не погодився. В результаті зчепилися так, що дійшло до вбивства.