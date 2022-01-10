У Харкові студент з Конго привіз малярію – він у лікарні

У Харкові зафіксували перший випадок малярії у 2022 році. Хворобу виявили у студента з Республіки Конго.
Про це повідомили у Харківському лабораторному центрі.
Деталі
Під час проходження медогляду у міській студентській лікарні у хлопця виявили збудники малярії. Він родом з Республіки Конго та до Харкова приїхав на навчання.
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Внаслідок цього студента госпіталізували у терапевтичне відділення.
Крім того, за місцем проживання хворого фахівці провели епідеміологічне розслідування та запровадили комплекс протиепідемічних заходів.
У Харкові жінка з малярією потрапила в лікарню
У Харкові зареєстровано завозной випадок тропічної малярії. Хвора – 42-річна місцева жителька, яка повернулася з Нігерії в Україну 16 серпня.
"Під час перебування у вищезазначеній країні на малярію не хворіла, проте відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування не здійснювала", – йдеться в повідомленні.
Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що 20 серпня у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання:
- загальна слабкість;
- головний біль;
- підвищення температури до 38,5.
Але за медичною допомогою вона звернулася лише 24 серпня. Хвору госпіталізували і під час обстеження у неї були виявлені збудники тропічної малярії.