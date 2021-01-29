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У Харкові водія таксі зґвалтував пасажир

29 січня, 14:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Пасажир змінив маршрут і почав чіплятися до жінки

У Харкові жінка, яка підробляє таксисткою, стала жертвою ґвалтівника. На неї під час поїздки напав пасажир.

Як повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку, 28 січня 46-річна місцева мешканка повідомила до поліції, що її зґвалтував невідомий чоловік. Перелякана і спантеличена потерпіла пояснила, що заробляє на життя, працюючи в службах таксі.

Жінка розповіла, що під час поїздки пасажир раптом змінив маршрут, почав до неї чіплятися, а коли отримав відмову, застосував фізичне насильство і зґвалтував.

Працівники поліції оперативно затримали 35-річного зловмисника. Виявилося, що він уже сидів у в'язниці.

Насильникові повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що на Черкащині підліток зґвалтував і намагався вбити 51-річну жінку. Хлопець зізнався у злочині відразу після затримання.

Також нагадаємо, на Одещині чоловік на вулиці намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку.

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Харків таксі поліція згвалтування
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