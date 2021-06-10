У Харкові військовий бігав по дитячому майданчику з гранатою – відео

Подібні ситуації в Україні трапляються не вперше – чому в українців багато незареєстрованої зброї і де її беруть

У Харкові затримали хулігана, який до смерті налякав сусідів. Чоловік у спальному районі бігав по дитячому майданчику і погрожував гранатою.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Після інциденту на місці працювали вибухотехніки, поруч чергували медики та рятувальники. Мешканка будинку Вікторія якраз була на кухні і бачила, як поліція погналася за її сусідом.

"Я ж не знала, що у нього була граната. Просто поліція бігла за ним. Хтось же викликав, побачив біля пивного. А він закрився вдома і викликали", – сказала Вікторія Голотенко.

У поліції підтвердили – у затриманого була бойова граната Ф-1. Скрутили його на сходах у під'їзді. Поруч із будинком були з десяток військових. Поза камерою кажуть, затриманий – 27-річний контрактник. Вчора повернувся додому у відпустку. І копів через нього викликають не вперше.

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Тепер затриманому загрожує до семи років за ґратами. Подібні ситуації в останні роки в Україні – не рідкість.

Такі ситуації трапляються, тому що обіг зброї в Україні не врегульований законом – говорить глава наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Майже вся вибухівка і зброя потрапляє в українські міста із зони ООС. Її завозять, щоб заробити, і продають будь-кому.

"Україна утримує перші позиції на чорному ринку обігу зброї у Європі. Кількість незареєстрованої зброї у нас захмарна і вимірюється мільйонами. Попит у населення на зброю, самозахист є", – сказав він.

Нагадаємо, у Харкові чоловік кинув гранату в групу людей – постраждали п'ятеро, у тому числі два підлітки, 16 і 17 років.

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Підозрюваний із журналістами спілкуватися відмовився, єдине – назвав свій вчинок дурницею. Йому обрали запобіжний захід.