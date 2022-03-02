У Харкові висадився десант РФ – окупанти напали на військовий шпиталь

Окупанти продовжують спроби взяти Харків під свій контроль – зараз тривають бої

Військові РФ зайшли до Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові вночі 2 березня висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

Про це повідомили у СБУ, пише прессслужба Верховної Ради.

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У публікації зазначили, що зараз тривають бої між військовими РФ та українськими захисниками.

Ситуація у Харкові

У Харкові минула доба, 1 березня, була дуже складною. Російські окупанти постійно завдавали ударів по інфраструктурі міста: