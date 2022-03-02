У Харкові висадився десант РФ – окупанти напали на військовий шпиталь

У Харкові вночі 2 березня висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
Про це повідомили у СБУ, пише прессслужба Верховної Ради.
У публікації зазначили, що зараз тривають бої між військовими РФ та українськими захисниками.
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Ситуація у Харкові
У Харкові минула доба, 1 березня, була дуже складною. Російські окупанти постійно завдавали ударів по інфраструктурі міста:
- Вранці у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – Центральній площі міста. Там базувався волонтерський пункт. Люди повідомляють про те, що в них повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. У результаті було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Унаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд потрапив прямо до житлового будинку на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно увечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Біля 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними, є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці на Клочківській, 228.