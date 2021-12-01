У Харкові забив двометровий фонтан: 400 будинків залишилися без води (відео)

Наразі комунальні служби розпочали підвезення води мешканцям у цистернах

У Харкові сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові на Салтівському шосе з труби водопроводу, що лопнула, б'є двометровий фонтан води. З цієї причини зупинився рух трамваїв, а понад 400 будинків залишилися без водопостачання.

Про це повідомили у Telegram-каналі Харків Life.

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У Харкові б'є двометровий фонтан

Вранці у середу, 1 грудня, через двометровий фонтан з-під землі утворився затор на вул. Тракторобудівники. Вода не припиняла заливати проїжджу частину дороги.

Як повідомили у КП "Харківводоканал", внаслідок аварії понад 400 будинків залишилися без води. Наразі комунальні служби розпочали підвезення води мешканцям у цистернах.

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Що спричинило аварію?

Як виявилося, трубі, що лопнула, понад 30 років. Причиною аварії міг стати перепад температури або тривалий строк експлуатації.

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Через НП зупинено роботу насосної станції. Протягом усього дня води не буде у районі:

просп. Тракторобудівників

вул. Владислава Зубенка

вул. Краснодарської

вул. Сонячної

Салтівське шосе

вул. Гарібальді

вул. Світлої

вул. Бучми

вул. Гвардійців Широнінців

мікрорайону Північного 5

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