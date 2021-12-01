Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

У Харкові забив двометровий фонтан: 400 будинків залишилися без води (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 13:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі комунальні служби розпочали підвезення води мешканцям у цистернах
У Харкові сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові на Салтівському шосе з труби водопроводу, що лопнула, б'є двометровий фонтан води. З цієї причини зупинився рух трамваїв, а понад 400 будинків залишилися без водопостачання.

Про це повідомили у Telegram-каналі Харків Life.

Реклама

У Харкові б'є двометровий фонтан

Вранці у середу, 1 грудня, через двометровий фонтан з-під землі утворився затор на вул. Тракторобудівники. Вода не припиняла заливати проїжджу частину дороги.

Як повідомили у КП "Харківводоканал", внаслідок аварії понад 400 будинків залишилися без води. Наразі комунальні служби розпочали підвезення води мешканцям у цистернах.

Реклама

Що спричинило аварію?

Як виявилося, трубі, що лопнула, понад 30 років. Причиною аварії міг стати перепад температури або тривалий строк експлуатації.

Реклама

Через НП зупинено роботу насосної станції. Протягом усього дня води не буде у районі:

  • просп. Тракторобудівників
  • вул. Владислава Зубенка
  • вул. Краснодарської
  • вул. Сонячної
  • Салтівське шосе
  • вул. Гарібальді
  • вул. Світлої
  • вул. Бучми
  • вул. Гвардійців Широнінців
  • мікрорайону Північного 5

Раніше ми писали:

ХарківУкраина
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Комаровський в темі
Чи є вже препарати для лікування коронавірусу?
Запитай у лікаря
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Короновірус за тиждень

82 880

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Вакцинація
Станом на 30 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
11 279 127
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 468 633
Всього введених доз 24 747 760
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3659

Євро (€)

30.92

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти