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У Харкові затримали 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП: що йому загрожує

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 10:07
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На цей момент три пасажири Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні
У Харкові затримали 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові затримали 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України.

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Мажору загрожує 8 років ув'язнення

Як розповіли в поліції, водія Infiniti затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі слідчі дії продовжуються.

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Що з постраждалими?

Нині три пасажири Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

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За даними правоохоронців, у загиблого 58-річного водія Chevrolet та 16-річного водія Infiniti ознак алкогольного сп'яніння немає.

За фактом ДТП розслідують провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція з'ясовує обставини події та відпрацьовує записи з камер відеоспостереження.

Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Інцидент у магазині

У 2019 році хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали одне одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця. На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Правоохоронці не називали прізвища хлопця, проте було відомо, що його звуть Микола.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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