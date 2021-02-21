У Харкові затримали агента Росії із секретними даними: журналіст показав відео

Чоловік був завербований російською військовою розвідкою під час поїздок до РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові чоловіка, якого викрили в роботі на Росію. Про це повідомив в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його словами, затриманий виявився агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Його затримали під час отримання повного комплекту технічної документації з грифом "секретно".

"Житель Харкова виїжджав на територію РФ, де був завербований російською військовою розвідкою. Матеріали, які зловмисник планував передати військовій розвідці РФ, стосувалися розробок нового типу комплексної броні у сфері танкобудування", – написав журналіст.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку лютого СБУ викрила велику мережу агентів ФСБ. Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Завербовані громадяни України виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ.

Через кілька днів уже у Миколаєві затримали агента ФСБ. Сталося це під час передачі інформації противнику.

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