У Харкові "замінували" 14 лікарень. Йде евакуація

У поліцію Харкова сьогодні, 4 червня, надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" медичні установи міста.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
"Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста", – йдеться в повідомленні.
Проводиться обстеження будівель. Фото: ГУНП
Правоохоронці перевіряють 14 медустанов на наявність вибухівки.
Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводяться обстеження будівель, а також евакуація персоналу і пацієнтів.
Раніше ми повідомляли, що у Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.
Також нагадаємо, копи вирахували "мінера" Верховної Ради.
Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.