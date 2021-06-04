У Харкові "замінували" 14 лікарень. Йде евакуація

У поліцію Харкова сьогодні, 4 червня, надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" медичні установи міста.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

"Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста", – йдеться в повідомленні.

Проводиться обстеження будівель. Фото: ГУНП

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Правоохоронці перевіряють 14 медустанов на наявність вибухівки.

Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводяться обстеження будівель, а також евакуація персоналу і пацієнтів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.

Також нагадаємо, копи вирахували "мінера" Верховної Ради.

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