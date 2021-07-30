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У Харкові жінка влаштувала скандал на борту літака – рейс довелося затримати (відео)

30 липня 2021 12:32

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вона відмовилася надягати захисну маску і не реагувала на прохання екіпажу

Екіпажу довелося на 30 хвилин затримати рейс з понад 100 пасажирами на борту / Фото: колаж "Сегодня"

Екіпажу довелося на 30 хвилин затримати рейс з понад 100 пасажирами на борту / Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 30 липня, в Харкові жінка влаштувала скандал під час посадки на борт літака через прохання екіпажу надіти захисну маску.

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Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".

Інцидент стався в літаку, який прямував з Харкова до Анталії. Через відмову жінки дотримуватися правил карантину довелося на 30 хвилин затримати рейс з понад 100 пасажирами на борту.

На відеозаписі з місця чути, що обурені пасажири лаються з порушницею і просять, щоб вона вибачилася перед екіпажем.

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В результаті жінка все-таки одягає захисну маску. На даному етапі невідома причина по якій вона відмовлялася дотримуватись правил.

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Раніше ми повідомляли, що в паспортному столі Запорізької області мати кричала, штовхала і лаяла свою дочку, загрожувала віддати її за непослух в інтернат. При цьому ніхто з присутніх за дитину не заступився.

Нагадаємо, в Житомирській області мати на тиждень залишила чотирьох неповнолітніх дітей без нагляду. Її знайшли поліцейські п'яною в сусідньому районі.

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