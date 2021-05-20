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У Харкові жорстоко побили підлітка прямо посеред вулиці

20 травня, 14:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліція розслідує обставини побиття підлітка в Новобаварському районі Харкова – хлопчик у лікарні

Постраждалого госпіталізували до лікарні

Постраждалого госпіталізували до лікарні / Фото: Getty Images

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього на вулиці Менделєєва в Харкові.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 4 травня в поліцію надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що 13-річному підлітку завдали тілесних ушкоджень. Постраждалого доставили до міської отоларингологічної клінічної лікарні. Із заявою до поліції також звернулася мати неповнолітнього.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Призначено судово-медичну експертизу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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Триває розслідування кримінального провадження. Встановлюються обставини події і коло причетних до правопорушення.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейський при затриманні побив підлітка.

Також нагадаємо, у Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку через вікно і побив дитину.

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