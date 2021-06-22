У Харкові мешканка багатоповерхівки знайшла змію у квартирі – фото

У Харкові місцева жительна знайшла змію у своїй квартирі. Її ловили поліцейські.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Коли патрульні прибули на місце, побачили під ліжком плазуна.
Це був райдужний удав. Його спіймали і відвезли до ветеринара – удав був абсолютно здоровим.
Змію тимчасово помістили в контактний зоопарк, зараз її відгодовують.
Тим часом активісти шукають власника незвичайного домашнього улюбленця. Є підозри, що змія переповзла з якоїсь із сусідніх квартир, так що в будинку розклеїли оголошення.
Якщо господаря не знайдуть, зоопарк готовий залишити удава у себе.
Нагадаємо, у Харкові жителі вулиці Конторської, яка проходить уздовж річки Лопань, скаржаться на сусідство зі зміями. Не раз помічали їх у дворах, під'їздах і навіть у квартирах.
Також ми розповідали, як себе вести, щоб змія не напала.