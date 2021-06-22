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У Харкові мешканка багатоповерхівки знайшла змію у квартирі – фото

22 червня 2021 16:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поки копи і активісти шукають власника, екзотична змія знаходиться у контактному зоопарку

У Харкові місцева жительна знайшла змію у своїй квартирі. Її ловили поліцейські.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Коли патрульні прибули на місце, побачили під ліжком плазуна.

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Це був райдужний удав. Його спіймали і відвезли до ветеринара – удав був абсолютно здоровим.

Змію тимчасово помістили в контактний зоопарк, зараз її відгодовують.

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Тим часом активісти шукають власника незвичайного домашнього улюбленця. Є підозри, що змія переповзла з якоїсь із сусідніх квартир, так що в будинку розклеїли оголошення.

Якщо господаря не знайдуть, зоопарк готовий залишити удава у себе.

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Нагадаємо, у Харкові жителі вулиці Конторської, яка проходить уздовж річки Лопань, скаржаться на сусідство зі зміями. Не раз помічали їх у дворах, під'їздах і навіть у квартирах.

Також ми розповідали, як себе вести, щоб змія не напала.

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