У харківських лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок з киснем – Терехов

Заповнюваність ліжкомісць в Харкові зараз досягає 75%, але в лікарнях, де лікують пацієнтів з коронавірусом, не вистачає ліжок з киснем.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

За його словами, така ситуація виникла через те, що в місті немає стаціонарної кисневої станції, тому лікарні змушені працювати на кисневих бочках, які взяли в оренду.

"Це питання піднімалося вже неодноразово і ми просили Міністерство охорони здоров'я, щоб вони відреагували на цю ситуацію", – сказав Терехов.

Він зазначив, що з міського бюджету виділили кошти на двомісячний запас медикаментів і закупили кисневі конденсатори.

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Також раніше Терехов заявив, що в Харкові 3400 місцевих жителів отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. На старт всеукраїнської вакцинації від COVID-19 місто отримало 6800 доз вакцини, розрахованих на вакцинацію 3400 осіб.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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