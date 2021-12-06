У харківському метро підлітки пили горілку (відео)

Те, що відбувається, підлітки знімали для своїх соціальних мереж

Алкоголь пили кілька підлітків / Колаж "Сьогодні"

У Харкові підлітки пили горілку прямо у харківському метрота знімали це все на відео.

Відео з'явилося в Telegram-каналі місцевого блогера Євгена Зуба.

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Деталі

Троє підлітків пили горілку у метро. Те, що відбувалося, вони зняли і виклали у свій Instagram. Відео почало розповсюджуватися по мережі.

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У київському метро підлітки курили у вагоні

У київському метро підлітки курили у вагоні метро та знімали все це на відео. Воно потрапило до інтернету.

Молоді люди зняли на відео як курять у порожньому вагоні підземки. Там вони танцювали з сигаретами, валялися на підлозі, кричали і збивали попіл у відкриту кватирку. Відео виклали у соціальних мережах.

"Герої" метро

У київському метро вже були схожі ситуації. Наприклад, більшість жителів столиці не могли потрапити через локдаун у метро, але помітили двох молодих людей, які курять прямо у вагоні. Причому вони згодом навіть не вибачилися, а дівчина розмістила відео, в якому посміялася з ситуації, порадівши, що вона її прославила.

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За кілька днів вирішив закурити в метро та хлопець. Причому в нього навіть знайшлася група підтримки, кілька пасажирів, що їхали поруч. погодилися йому підкурити.

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