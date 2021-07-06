У Харківському мультикомплексі вперше народилося зебренятко (фото, відео)

Здоров'я малюка хороше, разом з мамою він днями вже почав виходити на прогулянку, розповідають співробітники "Фельдман Екопарк"

У Харківській області в "Фельдман Екопарк" у зебр Марті і Мартіна вперше народився малюк.

Про це йдеться на сторінці мульткомплекса.

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"Дитинча зебри з'явилось на світ на початку червня. Це дівчинка, батьки – наші старожили Марті і Мартін. Ім'я дитині поки не вибрали, за традицією надаємо можливість відвідувачам – свій варіант імені вони можуть запропонувати в соцмережах", – повідомили співробітники.

За словами завідувача сектору "Копитні" "Фельдман Екопарк" Сергія Попова, родичі не ображають Марті з донькою, за цим строго стежить тато – Мартін

Раніше ми писали, що в Київському зоопарку з приходом літа почався справжній бебі-бум. Співробітники тільки і встигають приймати пологи у тварин.

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Нагадаємо, що в Київському зоопарку з'явилася незвичайна фотозоні у вигляді прірви в джунглях. Для посилення ефекту біля малюнка розмітили скульптуру гігантського слона з покришок.