У Харківській області бабуся нагодувала дітей отруйними грибами. В якому стані постраждалі

У Красноградському районі Харківської області грибами отруїлися четверо дітей віком від 8 до 14 років. Їх госпіталізували до лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, дві дівчинки 11 і 13 років, їх 8-річний брат і сусідський 14-річна дівчинка самостійно зібрали гриби. Вони принесли їх додому і віддали бабусі, яка їх потім приготувала. Через деякий час дітям стало погано і їх госпіталізували в лікарню у стані середньої тяжкості.

Зараз стан їх здоров'я медики оцінюють як задовільний.

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Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування".

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині у дитсадку отруїлися 26 дітей.

Також нагадаємо, в Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили в дитячу реанімацію з отруєнням.

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