На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)

13 лютого приблизно о 5:30 внаслідок зіткнення на автодорозі "Київ – Харків – Довжанський" у Харківській області загинули водії вантажівки Renault і транспортного засобу "Газель".

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Водій вантажівки Renault з напівпричепом переміщався з міста Ізюма в бік Чугуєва. Водій автомобіля "Газель" рухався назустріч.

За попередніми даними, останній не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, унаслідок чого сталося лобове зіткнення з Renault.

Відразу після цього водій DAF, який рухався за вантажівкою Renault, зіткнувся із задньою частиною напівпричепа.

Від травм водій автомобіля "Газель" 1974 року народження загинув на місці. 39-річного водія Renault доправили до Чугуївської районної лікарні, де він невдовзі помер.

Водій транспортного засобу DAF не постраждав.

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Нагадаємо, на проспекті Перемоги при в'їзді до Києва поряд із Кільцевою дорогою сталася ДТП, унаслідок якої загинула жінка.

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