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На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)

13 лютого, 16:20

Ольга Литвин Ольга Литвин

Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП

13 лютого приблизно о 5:30 внаслідок зіткнення на автодорозі "Київ – Харків – Довжанський" у Харківській області загинули водії вантажівки Renault і транспортного засобу "Газель".

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Водій вантажівки Renault з напівпричепом переміщався з міста Ізюма в бік Чугуєва. Водій автомобіля "Газель" рухався назустріч.

За попередніми даними, останній не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, унаслідок чого сталося лобове зіткнення з Renault.

Відразу після цього водій DAF, який рухався за вантажівкою Renault, зіткнувся із задньою частиною напівпричепа.

Від травм водій автомобіля "Газель" 1974 року народження загинув на місці. 39-річного водія Renault доправили до Чугуївської районної лікарні, де він невдовзі помер.

Водій транспортного засобу DAF не постраждав.

Раніше в Києві на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Honda Civic урізався в мікроавтобус Renault Trafic і загинув на місці.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги при в'їзді до Києва поряд із Кільцевою дорогою сталася ДТП, унаслідок якої загинула жінка.

Раніше на Київщині сталася смертельна ДТП. На пішохідному переході п'яний водій збив молоду жінку:

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Харківська область лобове зіткнення смертельна ДТП
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