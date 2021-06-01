Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У Харківській області лоб у лоб зіткнулися легковики, є загиблі (фото)

1 червня, 19:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліція з'ясовує обставини ДТП в Чугуївському районі, внаслідок якого загинули три людини

У Харківській області на трасі Чугуїв-Мілове сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова та автомобіля Daewoo Lanos, що рухався у зустрічному напрямку.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та двоє жінок – пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 53-річний водій Toyota, його доставили в лікарню.

Рятувальники діставали тіла загиблих людей з понівеченого автомобіля. Фото: колаж "Сьогодні"

Рятувальники діставали тіла загиблих людей з понівеченого автомобіля. Фото: колаж "Сьогодні"

На даний час триває огляд місця ДТП, встановлюються свідки.

В тренді
В Одесі відкрили центр вакцинації. Кому і скільки будуть робити щеплень (фото)
Реклама

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області сталася смертельна ДТП.

Також нагадаємо, у Дніпропетровській області в ДТП з самоскидом загинули люди.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Догрався: у Харкові затримали блогера, який знущався з копів заради відео
Догрався: у Харкові затримали блогера, який знущався з копів заради відеоХарків
У Харкові поліція домагатиметься ув'язнення
У Харкові поліція домагатиметься ув'язнення "Містера Хама". Чим блогер пояснює свій вчинокХарків
У Харкові спалахнула масштабна пожежа на заводі: фото, відео (оновлено)
У Харкові спалахнула масштабна пожежа на заводі: фото, відео (оновлено)Харків
У центрі Харкова загорівся новий торговий центр (відео)
У центрі Харкова загорівся новий торговий центр (відео)Харків
Чотири роки боротьби. Харківська область скасувала регіональний статус російської мови
Чотири роки боротьби. Харківська область скасувала регіональний статус російської мовиХарків
Постачали озброєння до Росії. На Харківщині накрили злочинну групу
Постачали озброєння до Росії. На Харківщині накрили злочинну групуХарків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти