У Харківській області лоб у лоб зіткнулися легковики, є загиблі (фото)

Поліція з'ясовує обставини ДТП в Чугуївському районі, внаслідок якого загинули три людини

У Харківській області на трасі Чугуїв-Мілове сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова та автомобіля Daewoo Lanos, що рухався у зустрічному напрямку.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та двоє жінок – пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 53-річний водій Toyota, його доставили в лікарню.

Рятувальники діставали тіла загиблих людей з понівеченого автомобіля. Фото: колаж "Сьогодні"

На даний час триває огляд місця ДТП, встановлюються свідки.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області сталася смертельна ДТП.

Також нагадаємо, у Дніпропетровській області в ДТП з самоскидом загинули люди.