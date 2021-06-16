На Харківщині на ставку загинув шестирічний хлопчик. Що сталося

У Харківській області під час відпочинку на ставку втопився шестирічний хлопчик. Дитина стрибнула у воду з надувного матрацу, однак випірнути не змогла.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, хлопчик разом зі своїми двома братами 12 і 13 років відпочивав на водоймі в селищі Слобожанське Красногвардійського району. Хлопці плавали на надувному матраці. У якийсь момент найменший з них стрибнув у воду, проте не виринув.

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Згодом школярі покликали на допомогу дорослих, але знайти дитину вони так і не змогли. Тіло хлопчика пізніше виявили водолази.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Всі обставини трагедії з'ясовуються.

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Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі за день потонули двоє чоловіків. Рятувальникам довелося діставати тіла утоплеників з глибини.

Також нагадаємо, на Сумщині потонули двоє братів-підлітків.

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