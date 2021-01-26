У Харківській області на сесії міськради побилися депутати: відео

Засідання триває ще з 9:00

У Харківській області побилися депутати Ізюмської міськради. Інцидент стався під час чергової сесії.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Веха Харьков".

Зазначається, що засідання депутатів почалося ще о 9:00, воно триває досі.

На записі видно, як у залі засідання люди сваряться через голосування. Один чоловік намагається всіх заспокоїти і каже: "Прошу всіх сісти на свої місця".

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Коли він підійшов до чоловіка в синьому костюмі, отримав від нього удар. Після чого в залі почалася бійка, у центр збіглися депутати.

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Нагадаємо, раніше в Одесі побилися депутати облради.

Крім того, ми писали, як у центрі Києва побилися чиновник КМДА і депутат міськради.

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