У Харківській області на великому хабарі викрили начальника відділу поліції (фото і відео)

У Харківській області затримали начальника територіального відділу поліції за отримання хабара в розмірі 40 000 гривень.

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Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Встановлено, що підполковник поліції вимагав гроші у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою і продажем деревини. За це коп обіцяв не заважати його підприємницькій діяльності і допомагати в проблемних питаннях.

9 січня у службовому кабінеті поліцейський отримав першу частину хабара – 20 000 гривень. Затримали чоловіка після отримання другої частини грошей.

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Порушнику скоро повідомлять про підозру, виберуть запобіжний захід і усунуть з посади. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше чиновник Держгеокадастру погорів на великих хабарах.

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Крім того, у Херсонській області на хабарі попався податківець.

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