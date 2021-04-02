У Харківській області пес два тижні дрейфував на тонкій кризі: як рятували собаку (відео)

У Харківській області волонтери врятували собаку, який два тижні дрейфував на тонкій кризі посеред водосховища. Для порятунку тварини розгорнули цілу спецоперацію з моторним човном і дайвером.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Волонтери будували мости, намагалися зловити тварину сачком. Спочатку переляканий пес зовсім не хотів рятуватися. Кожен раз, коли людям вдавалося наблизитися до нього, тікав ще далі.

Відео: Сьогодні

Кілька днів зоозахисники поверталися додому ні з чим. Нарешті, коли лід став зовсім ламким, собаку вдалося затягнути в човен.

Зараз Емма, так назвали щасливицю, відходить від пережитого удома однієї з волонтерок. Після реабілітації їй будуть шукати нову сім'ю.

"Ми приїжджаємо в перший день, починаємо її підгодовувати. Вона чітко йде і слухає: лід під нею тріскається або не тріскається. Якщо тріскається – вона зупиняється: їжа їжею, але я туди не піду", – сказав рятувальник Володимир Голубничий.

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Тоді собака заліз в очерети, куди на човні вже не підпливти. Підводний мисливець Олександр Чернобай зістрибнув з човна, зайшов 3-4 метри в очерет, дістав собачку і передав у човен.

Нагадаємо, у Харківській області провалився під лід 15-річний хлопчик, який рятував собаку.

Крім того, у Києві врятували чоловіка і собаку, які перебували на льоду далеко від берега.

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